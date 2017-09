[Imatges] Macrocampanya de trinxera a Barcelona a favor de l'1-O

Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 08:30 h

Altres pobles de Catalunya s'alcen al matí empaperats amb milers de cartells

Si les guàrdies urbanes, amb el beneplàcit dels ajuntaments, la majoria socialistes, arrenquen cartells, requisen material i identifiquen a tots aquells voluntaris que estan en paradetes d'informació política de cara l'1-O, la gent s'organitza per a fer campanyes de trinxera per a contrarestar la censura. Ha estat el cas de Barcelona, concretament a Horta-Guinardó que ha aparegut aquest matí ple de cartells, també a Sarrià Sant-Gervasi i Poble Sec.

Per primera vegada a Barcelona s'ha dit una campanya coordinada entre partits, entitats i col·lectius socials que de manera conjunta han fet una encartellada massiva als carrers del districte barceloní d'Horta-Guinardó, Sarrià Sant-Gervasi i Poble Sec. Avui està prevista a la zona del Clot / Camp de l'Arpa i a Sants Montjuïc.

Segons ha pogut saber directe!cat, només a Horta-Guinardó en poc menys de dues hores s'han enganxat més de 1.000 cartells per part d'un grup d'unes 45 persones pels carrers del districte. Davant l'ofensiva de l'Estat i els ulls grossos d'Ada Colau en vers l'actuació de la Guàrdia Urbana, no hi ha hagut miraments i s'ha empaperat allà on hi cabia un cartell.

La mobilització ciutadana i política no s'atura davant de les intimidacions espanyoles. El cartell, on no hi ha cap logotip, s'hi pot llegir "Votem per ser lliures" en diferents idiomes amb el hashtag #empaperem i amb un web on qui ho desitgi pot encarregar cartells www.empaperem.cat A l'apartat 'Agenda' del web hi ha la llista de pobles i ciutats que fan crides massives a participar en l'enganxada de cartells.

