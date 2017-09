El PSC obre un web per facilitar jurídicament el boicot a l'1-O

Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 09:45 h

Ofereix formularis per a ser enviats al jutjat de Guàrdia

El PSC ha fet un pas més per a boicotejar el referèndum de l'1 d'octubre. En el web garantia.cat' facilita models de denúncia per a ciutadans que siguin cridats a les meses electorals o per aquells funcionaris als que se'ls requereixi obrir un local pel referèndum. En l'apartat 'Assessorament' s'inclou un enllaç amb el web de l'associació de juristes 'Llibertats', on les primeres entrades que apareixen són els models de denúncia per a persones que es trobin en aquesta situació. D'altra banda, el PSC ha incorporat al seu web 'socialistes.cat' un model de carta dirigida al Govern per aquells ciutadans que siguin cridats a formar part d'una mesa electoral per tal que hi renunciïn informant que no donen per vàlida la convocatòria a formar part d'aquest taula recordant que el referèndum ha estat suspès pel Tribunal Constitucional (TC).

El PSC facilita la delació de demòcrates a la coneguda “justícia espanyola”



El secretari d'organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, ha explicat que estan rebent "moltes demandes" de militants i simpatitzants requerint-los informació sobre com han d'actuar si es troben en aquestes situacions. Davant d'això, tant un enllaç a 'Llibertats' al portal 'garantia.cat', com la pròpia pàgina dels socialistes ofereixen informació sobre què fer al respecte.

En el cas de la primera, l'enllaç amb 'Llibertats' porta a diversos models de denúncia per presentar davants dels tribunals de guàrdia en cas que un ciutadà sigui requerit per una mesa electoral o un funcionari a obrir un local del que es responsable o a participar d'alguna manera en l'administració del referèndum.

En segon lloc, el PSC ha penjat al seu web un model de carta dirigida al Jutjat de Guàrdia per aquells que rebin la notificació que han estat escollits per formar part d'una mesa electoral el proper 1 d'octubre. El text proposat diu que el TC ha suspès la llei del referèndum i els decrets de convocatòria per la qual cosa insten els ciutadans a di: "Tant la comunicació com el requeriment que efectuen a l'escrit de referència resten sense fonament i objecte i, per tant, no dono per vàlida la convocatòria a formar part de cap taula electoral el dia 1 d'octubre".

Illa ha dit que es vol donar resposta a tots aquells que els demanen informació sobre què fer davant d'una "possible utilització irregular" de les dades dels ciutadans per un referèndum que ha recordat està suspès pel TC.

