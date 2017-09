[Vídeo] La pressió policial contra les paradetes al carrer arriba a extrems ridículs

Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 15:00 h

Fins a 4 policies rodegen una carpa de publicitat de l'1-O a Sant Adrià del Besòs

Tal com es pot veure al vídeo, fins a 4 cotxes de policia van rodejar una paradeta de publicat del referèndum de l'1-O. Els Mossos van marxar però la policia local de Sant Adrià, governada pel socialista Joan Callau, va requisar el material i identificar les persones. Fins i tot va revisar unes bosses de supermercat.

Malgrat que el perfil de la policia urbana sigui clarament més baix que el dels Mossos (les proves acadèmiques d'accés al cos català sempre hi ha un 10-12% de suspesos mentre que a la Urbana és un 0%) cal tenir en compte que, al final, són els mateixos agents els que decideixen o no retirar, requisar i identificar les paradetes i el material de propaganda de l'1-O. De fet, expliquen que al barri de Sant Andreu de Barcelona va passar un cas similar. Fins a 4 cotxes del cos municipal va rodejar una paradeta. Però un dels Urbans va explicar als responsables de la carpa: "he vingut perquè ha trucat un veí, però vaja, us haig de dir que no podeu repartir publicitat sobre el referèndum". Després d'aquesta advertència van marxar sense fer res més