Catalá accepta sense voler que s'està aplicant el 155

"Ningú ha de tenir dubtes que queden instruments que, si cal, s'utilitzaran"

El ministre de justícia, Rafael Catalá, en una entrevista aquest matí en un programa de televisió, ha recordat que s'actuarà a Catalunya amb tots els instruments de l'Estat i acusa Puigdemont de "separar entre catalans bons i la resta de catalans".

Pla mitjà curt del ministre de Justícia Rafael Catalá en declaracions als mitjans de comunicació

Després que el PSOE rebaixés aquest dilluns la seva oposició a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, el ministre de justícia, Rafael Catalá, ha recordat que aquest està previst per a una comunitat que "incompleixi greument les seves obligacions". "Estem fent moltes coses. Estem demostrant que som una democràcia i un estat de dret. No hi ha sobreactuacions. Queden instruments per davant que, si cal, ningú ha de tenir dubtes que s'utilitzaran", ha sentenciat.

En ser preguntat pel cartell d'Arran amb fotografies de regidors contraris a cedir espais pel referèndum, Catalá li ha atribuït al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la "responsabilitat política i gairebé personal". Segons el ministre, Puigdemont "ha dut a terme un procés" i s'ha "entossudit en una agenda radical" on separa "entre catalans bons i la resta de catalans".

"No es detindrà cap alcalde, se'ls conduirà a prendre'ls declaració"

El ministre ha dit que "no es detindrà cap alcalde" sinó que, en el cas que es neguin a acudir a les citacions de la Fiscalia, se'ls "portarà" a que "compleixin amb la seva obligació". "Simplement se'ls conduirà a prendre'ls declaració", ha dit Catalá, que ha assegurat que això és diferent d'una detenció, que ha d'estar "dictada per un jutge fruit d'unes mesures provisionals que jo crec que en un procés com aquest en què es parla de delictes de desobediència i malversació és inimaginable".

"Es requereixen mesures de control"

Respecte a la intervenció de les finances de la Generalitat, el ministre ha assegurat que és la resposta a l'incompliment de les resolucions del TC per part de la Generalitat i a la necessitat d'assegurar que no es destinen diners públics al referèndum. "La Generalitat està en bancarrota" i "si quan t'estan finançant no vols complir, això requereix mesures de control".

