Caçat un misteriós home en moto fent fotos a les paradetes de l'1-O

L'home no s'identifica ni mostra el seu rostre

Més notícies arriben a peu de carrer. En aquest cas, diferents paradetes a Barcelona van detectar un comportament estrany en un home que feia fotos a les carpes on es repartia propaganda pel 'Sí'. Acció, reacció. Un dels homes que estava custodiant i repartint cartells, el va fotografiar.

"Al principi ens pensàvem que era algú dels nostres fent fotos per a documentar l'acció i passar-ho al partit" expliquen a directe!cat alguns dels que ahir estaven a una de les parades d'informació que es van dur a terme a la capital catalana. "Ens feia fotos i anava en moto, va passar diverses vegades".



Però el comportament estrany de l'home va alertar els allà presents. Fins que, en un moment donat, van decidir fer-li una foto a ell. Llavors es va produir una conversa. Al misteriós home amb ulleres i casc negre i amb una jaqueta marró cordada fins dalt de tot, no li va fer cap gràcia que el retratessin. El misteriós individu va preguntar amb vehemència perquè l'havien fotografiat. Ells van contestar amb una altra pregunta, la de per què els estava fent fotos. "Són per a mi" va contestar, llavors va tornar a agafar la moto i va marxar.

Abans que abandonés la zona, van tenir temps de fer-li una foto també a la moto. Expliquen els presents que fent-la pública pot ser una manera de dissuadir-lo i, tal vegada, avisar els companys de les paradetes per si torna a fer acte de presència aquest home.





