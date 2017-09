Els mecanismes del Govern per fer arribar les notificacions per les meses de l'1-O

Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 14:05 h

ERC diu que "ningú pot pensar que no s'havia valorat" la possibilitat que s'interrompessin els enviaments i que l'executiu "durà a terme" altres plans

El diputat d'ERC Jordi Orobitg ha assegurat aquest dimarts que la seva formació està convençuda que les notificacions que el Govern ha d'enviar als ciutadans que haurien de formar part de les meses electorals de l'1-O arribaran malgrat que la Guàrdia Civil interrompi els enviaments d'Unipost.

Pla general d'una de les meses electorals a la UB amb gent votant a les eleccions del 28 de novembre de 2016 © Elisenda Rosanas Comparteix Tweet

Etiquetes 1-O, Catalunya, Espanya, independència, referèndum, targetes censals

"Tenim el ple convenciment que el Govern ha treballat i ningú pot pensar que no havia valorat la possibilitat que es donés una operació d'aquest tipus. Tirarem endavant i votarem amb garanties. Tinc el convenciment que el Govern haurà valorat –sistemes alternatius d'enviament de les comunicacions- i els durà a terme", ha sentenciat.



El republicà considera igualment que el mateix criteri s'aplicarà als enviaments de les targetes censals si hi ha dificultats per fer-les arribar.



A més, el diputat, un dels redactors de la llei del referèndum i de la de transitorietat, creu que darrere de l'operació d'Unipost "hi ha una voluntat evident que no es pugui dur a terme l'1-O". "Molts dels que diuen que no hi ha garanties, col·laboren a fer que no hi hagi garanties", ha reblat.

