Golàs del Govern a l'Estat, que no podrà intervenir les finances de la Generalitat

L'executiu es manté ferm i consolida la seva posició de força en el control dels comptes

L'amenaça de l'Estat, i en concret del ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro, no ha tingut l'efecte esperat. En la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, el vicepresident del Govern ha explicat que el Tribunal Suprem ha admès el recurs de la Generalitat que ha suspès el control cautelar i que, en cas que el Gobierno intervingués els comptes estaria cometent una il·legalitat.

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Jordi Turull travessant el pati dels Tarongers i entrant a la reunió del Consell Executiu

Golàs de la Generalitat a l'Estat davant l'amenaça d'intervenció dels comptes. L'executiu de Puigdemont no donarà a tòrcer el seu braç i avisa que no té cap motiu financer per perdre la titularitat. Segons Junqueras, "estan utilitzant la Llei d'Estabilitat Pressupostària per aconseguir objectius polítics".

Les dades dones la raó a la Generalitat, que és la institució que ha reduït, ella sola, el 85% del total del dèficit de totes les administracions públiques de l'Estat espanyol rebaixant en 4.000 milions d'euros en un any el deute. El vicepresident del Govern ha comunicat que Catalunya disposa de tots els recursos per fer enfront de les seves obligacions, "i així ho farem", i s'ha mostrat sever quan ha recordat que no té cap sentit que el Gobierno es faci càrrec de les finances quan l'Estat té un expedient obert per excés de dèficit: "els ineficaços volen gestionar els eficaços, no som nosaltres els que ens hem polit els fons de la Seguretat Social. Tenim els recursos en comptes que són nostres".

En aquest sentit, si l'Estat intentés apoderar-se del control del compte bancari de la Generalitat estaria cometent una "il·legalitat", ja que no pot exigir el control d'uns comptes que tenen un bon funcionament i paga els proveïdors: "no hi ha emparament legal, l'argument de la Llei d'Estabilitat Pressupostària no serveix, la intervenció està fora de l'estament europeu i de la legalitat".