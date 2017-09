Ciutadans anònims creen un web en anglès per explicar al món els abusos de l'Estat

Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 18:05 h

La pàgina és diu I Disobey i pretén internacionalitzar tot el que passa camí l'1-O

En els nous temps, no només els ciutadans lluiten al carrer amb paradetes i cartells. També s'ha de fer a les xarxes. Així ho han decidit un parell de ciutadans anònims que amb poc menys de 24 hores han muntat el web www.idisobey.org, íntegrament en anglès, per explicar els abusos de l'Estat a Catalunya de cara l'1-O.

Captura de pantalla del web I Disobey

El web, intuïtiu i amb moltes imatges, té dues seccions clares: "last news" (últimes notícies) i "know what's going on" (coneix què està passant). El web, que es diu I Disobey (jo desobeeixo) l'acompanya com a leitmotiv "Spain against democracy" (Espanya contra la democràcia). Per portar oberta només 24 hores i comptar amb només dues persones, ja ofereix prou contingut, que s'anirà ampliant amb les notícies que generi l'actualitat política a Catalunya. Tot en anglès, per a internacionalitzar el conflicte, i no descarten, més endavant, fer-la en francès i castellà.