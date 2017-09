L'alcalde de Moià dóna 24 hores a la policia municipal per recol·locar els cartells que va retirar ahir

En una carta dirigida al cos municipal policial de Moià i firmada de pròpia mà per l'alcalde, Dionís Guiteras s'identifica com a comandament superior de la policia local i ordena als agents que tornin a posar allà on eren els cartells i la publicitat de l'1 d'octubre.

A més, els dóna 24 hores per fer-ho. Si no, els adverteix que prendrà les mesures escaients d'acord amb la legalitat vigent. Els obriria expedient per haver "obstaculitzat l'exercici de les llibertats públiques, insubordinació en vers l'autoritat de l'alcalde i desobediència a les instruccions legítimes" que ell mateix ha donat. El decret d'alcaldia porta la data d'avui, 19 de setembre del 2017.