El Govern combat l'extralimitació de poders del Fiscal General de l'Estat

Turull assegura que José Manuel Maza s'ha "autoatorgat" funcions que corresponen al TSJC

El Govern ha anunciat aquest dimarts l'acord d'enviar un requeriment demanant al fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que no dugui a terme cap actuació en relació al referèndum de l'1 d'octubre. Segons l'executiu, això correspondria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, el conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha explicat que el fiscal general de l'Estat es vol "autoatorgar una sèrie de funcions" i, per tant, l'objectiu del requeriment és que no porti a terme actuacions que corresponen a l'autoritat judicial.



Un requeriment amb el qual el Govern pretèn denunciar -entre altres coses- l'actuació de Maza contra els alcaldes que han donat suport al referèndum, les instruccions als cossos de seguretat, la prohibició d'actes, el registre a impremtes, la "pressió" als mitjans de comunicació per la publicitat institucional o el registre de correspondència. Segons ha assegurat Turull, la llei d'enjudiciament criminal dicta que "el fiscal ha de cessar en les seves diligències quan es té coneixement d'un procediment judicial sobre els mateixos fets".



El conseller de la Presidència també ha criticat que el fiscal general de l'Estat doni entrevistes als mitjans de comunicació "fent judicis de valor, jutjant intencions i intentant generar por a la població" referint-se a que això va en contra de les normes d'imparcialitat. "Estem veien com per ordre segur de la Moncloa, l'Estat està aplicant per la via del fiscal aquest estat de setge en un marc d'impotència. Per això hem acordat enviar aquest requeriment", ha conclòs.

