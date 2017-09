Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 18:35 h

La Nova Aliança Flamenca enviarà a Barcelona una delegació de diputats i eurodiputats com a observadors internacionals del referèndum

La secció internacional del partit Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) ha celebrat aquest dimarts una conferència sobre el referèndum de l'1-O que ha comptat amb diversos diputats flamencs i el representant permanent del Govern davant la UE, Amadeu Altafaj.

Durant l'acte, el diputat al Parlament Federal belga Peter Luykx i els seus homòlegs al Parlament flamenc Karl Vanlouwe i Jan Van Esbroeck han mostrat el seu suport a la consulta i han comunicat que l'N-VA Internacional enviarà una delegació oficial de diputats i eurodiputats a Barcelona com "observadors internacionals" de la votació.



Prop d'un centenar de persones han assistit a la xerrada que ha organitzat el partit per escoltar l'exposició d'Altafaj, que ha explicat durant la seva intervenció "per què el vot és democràticament legítim".



L'acte ha començat amb una introducció a càrrec del diputat Peter Luykx, que va ser a Barcelona per la Diada com a part d'una delegació del partit flamenc. Allà el diputat ha assegurat que va testimoniar "un entusiasme aclaparador en la lluita dels catalans per a la independència".

Lluita per la democràcia

Durant el seu discurs Altafaj ha fet referència breument a la imatge històrica de Catalunya i més tard ha parlat del referèndum. Des de la secció internacional del partit asseguren que la "repressió creixent per part d'Espanya és preocupant". "Si això serà suficient o no per vèncer el coratge i l'entusiasme del govern català, les autoritats locals i els defensors del referèndum està per veure", diuen.

També apunten que fins i tot molts opositors a la independència catalana són "aliats" en la lluita per una democràcia i remarquen que "com a mínim volen rebre l'oportunitat de votar en el referèndum".

L'N-VA és el partit amb més escons al Parlament flamenc -43 de 124- i al Parlament federal -33 escons d'un total de 150-. En les eleccions belgues de 2014 el partit va ser el més votat i va aconseguir més d'un milió de vots.