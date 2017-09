La Vanguardia esquiva la censura i defensa els diaris independentistes utilitzant Turquia

A diferència d'altres ocasions on ha intentat restar propera a la part més forta, aquest cop el diari ha apostat per l'independentisme fent ús d'un recurs molt utilitzat per evitar la censura de l'Estat: el paral·lelisme. En l'editorial 'L'assetjament a la premsa turca' el diari del Grup Godó utilitza l'exemple que es dóna a Turquia per avisar que "un intent de cop d'Estat no és excusa per tancar mitjans i empresonar indiscriminadament", una afirmació que combat directament el discurs unionista que justifica l'acció del Fiscal General i de la Guàrdia Civil per actuar amb total impunitat contra les empreses d'impremta, enviar requeriments als mitjans de comunicació i iniciar processos penals contra els representants independentistes.