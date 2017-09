Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 20:35 h

Ha aprovat una Proposició no de llei per la independència del Poder Judicial amb l'abstenció dels socialistes de la cambra

L'organ legislatiu balear ha aprovat avui una Proposició no de llei en relació a la independència i garanties del Poder Judicial que, entre altres coses, denuncia el fet que "amb l’excusa d’evitar la celebració del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya es dificulti o persegueixi l'exercici dels drets fonamentals com la llibertat d'expressió, la llibertat d'informació i el dret de reunió pacífica" i ha instat el govern de l'Estat espanyol a "deixar d'instrumentalitzar la Fiscalia per afrontar conflictes de naturalesa política".

L'esmena dels de Més per Menorca (la coalició entre el Partit Socialista de Menorca, ERC i Iniciativa Verds-Equo) s'ha aprovat en el context d'una Proposició no de llei del grup parlamentari Podem Illes Balears amb els vots a favor de Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca, Gent per Formentera i dos diputats de Proposta per les Illes (PI). En contra, hi han votat el Partit Popular i Ciutadans i s'hi han abstingut tant dues diputades expulsades de Podem i el portaveu del PI, Jaume Font, com el Partit Socialista (la qual cosa ha fet possible l'aprovació de la proposició).





Josep Castells critica la repressió contra la #Democràcia #referendumcatalunya #1octreferenfum2017 @omnium pic.twitter.com/jpouZwEYoS — Més Per Menorca (@SomMesMenorca) 19 de setembre de 2017

Castells també ha aprofitat per mostrar a la cambra la portada de la publicació d'Òmnium Cultural segrestada per l'estat "només per parlar de democràcia". En aquest moment, s'ha dirigit al diputat de Ciutadans, Xavier Pericay, per preguntar-li "què el molesta d'aquesta publicació?", a la qual cosa aquest ha replicat que no complia amb la legalitat. "La democràcia està fora de la llei?", l'ha interpel·lat el de Més per Menorca entre aplaudiments.



Des dels escons del Parlament balear, els diputats de Més per Menorca han mostrat el seu suport al referèndum amb cartells on es veien urnes i paperetes.











El diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticat durant la seva intervenció "la crisi de drets i llibertats fonamentals" que es viu a Catalunya: "s'estan tancant pàgines web; s'estan donant ordres a operadors de telefonia perquè impedeixin els seus clients d'accedir a continguts d'internet; hi ha prohibició o pertorbació d'actes", ha dit després de denunciar "la intimidació i amenaces a mitjans de comunicació pels continguts que publiquen".Castells també ha aprofitat per mostrar a la cambra la portada de la publicació d'Òmnium Cultural segrestada per l'estat "només per parlar de democràcia". En aquest moment, s'ha dirigit al diputat de Ciutadans, Xavier Pericay, per preguntar-li "què el molesta d'aquesta publicació?", a la qual cosa aquest ha replicat que no complia amb la legalitat. "La democràcia està fora de la llei?", l'ha interpel·lat el de Més per Menorca entre aplaudiments.

