L’Estat embogeix davant la defensa de la democràcia de l’alcalde de Moià

Última actualització Dimarts, 19 de setembre de 2017 21:45 h

Guiteras rep l’andanada de l'Estat per aplicar la llei del Referèndum

El decret de l’alcalde de Moià i vicepresident de la Diputació de Barcelona, Dionís Guiteras, ordenant a la Policia Local del municipi restituir "de forma immediata" el material de difusió del’ 1-O que havia requisat, ha fet embogir la Fiscalia que ha presentat una querella criminal en contra l’alcalde per suposada desobediència, amenaces i coaccions a la Policia Local. La Fiscalia considera que l'alcalde vol fer recular la decisió del jutge en relació al referèndum de l’ 1-O. D’altra banda, l’Advocacia de l’Estat ha presentat un recurs contra el decret de l’alcalde de Moià reclamant la supressió del decret de forma immediata.

Guiteras, en una carta dirigida al cos municipal policial de Moià i firmada de pròpia mà s'identifica com a comandament superior de la policia local i ordena als agents que tornin a posar allà on eren els cartells i la publicitat de l'1 d'octubre. A més, els dóna 24 hores per fer-ho. Si no, els adverteix que prendrà les mesures escaients d'acord amb la legalitat vigent. Els obriria expedient per haver "obstaculitzat l'exercici de les llibertats públiques, insubordinació en vers l'autoritat de l'alcalde i desobediència a les instruccions legítimes" que ell mateix ha donat. El decret d'alcaldia porta la data d'avui, 19 de setembre del 2017.