Els socialistes han estat durament criticats en un acte en què s'ha reivindicat el referèndum com a detonant d'un procés constituent a l'Estat espanyol

CRÒNICA | Marina Bou @mrnbou .- Els socialistes catalans estan en el punt de mira. Després d'avalar la repressió amb la qual el govern de Mariano Rajoy s'ha proposat aturar l'1 d'octubre, no hi ha cap esdeveniment al voltant del referèndum en què no siguin interpel·lats. Fins i tot a Nou Barris, antic feu dels d'Iceta, l'assistència a un acte celebrat aquest dimarts sota el títol de 'Democràcia' ha estat aclaparadora. De res ha servit que la Guàrdia Civil requisés els cartells que l'anunciaven i la ciutadania ha tornat a respondre a la crida d'Òmnium Cultural.

Jaume Asens es dirigeix al públic en l'acte d'aquest dimarts a Nou Barris © Marina Bou Comparteix Tweet

"Iceta, no us amagueu darrere els esdeveniments", ha exclamat el quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, en relació a l'aliança del PSOE de Pedro Sánchez amb Mariano Rajoy per frenar el referèndum. Una crítica que ha estat compartida pel conseller de Salut, Antoni Comín, en defensar que "totes les postures són igual de legítimes, però quan el debat se centra en democràcia, drets civils i llibertats no existeix equidistància". Posant entre les cordes el seu expartit, Comín ha instat els socialistes a posicionar-se en el cantó dels "repressors" o els "reprimits". Qui es quedi al marge -ha dit- serà còmplice dels hereus del franquisme.

La contundent crida d'Asens als sobiranistes "que encara queden" al PSC per tal que "surtin a la llum" i "defensin les seves conviccions" s'ha recolzat en la història d'un partit que sempre s'havia reivindicat catalanista i en defensa del dret a l'autodeterminació dels pobles. "Si formeu part del problema, no participareu en la solució després de l'1 d'octubre. No sigueu còmplices polítics de la vulneració dels nostres drets", els ha demanat.

Uns drets que, com ha criticat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, es vulneren en campanyes dirigides a la participació de cara a l'1 d'octubre; però no en la campanya per l'abstenció dels d'Iceta.

El referèndum, també per Espanya

Els pobles de Madrid, Andalusia o el País Valencià han estat molt presents també aquest dimarts a la marquesina de la Via Júlia. "L'Espanya que tots estimem" en paraules del conseller Comín, "l'Espanya popular" que haurà de seguir els passos dels catalans per "alliberar-se del règim del 78" després del referèndum. Una finestra d'oportunitats que, segons Asens, ha de servir perquè la societat espanyola engegui un procés constituent que els ajudi a trencar amb l'autoritarisme de l'estat.

La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha recordat els actes de "solidaritat no condicionada" rebuts per part d'altres pobles de l'estat espanyol i els ha instat a no veure amb ulls hostils un procés que els ajudarà a construir la seva pròpia república i recuperar totes les sobiranies. En aquest sentit, Cuixart ha defensat "la Catalunya de Candel, Machado i Lorca" i s'ha enfrontat contra aquells que volen "dividir pobles germans".

David contra Goliat

Defensar les urnes, les llibertats civils, la democràcia o l'estat de dret... Aquest ha estat un acte per reivindicar que el petit pot vèncer el poderós. Segons Comín, tenim "l'obligació moral" de fer-ho per les noves generacions i la ciutadania catalana està ja convençuda que cap tribunal la podrà aturar, sense por, i sota el clam comú que avui han entonat centenars de veïns de Nou Barris: "votarem!".

