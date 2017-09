Gerard Piqué no pot aguantar-se i denúncia l'estat d'excepció encobert que viu Catalunya

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 00:35 h

Pregunta a la Guardia Civil si anirà a visitar Intereconomia

1 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - El futbolista Gerard Piqué ha fet una piulada poc després de la mitjanit. Segurament, ho ha fet al mateix vestidor del Camp Nou després de jugar tot el partit contra l'Eibar (i guanyar per 6 a 1) i ha trencat el seu silenci sobre l'estat d'excepció encobert que viu Catalunya sota les urpes de les institucions espanyoles.

El futbolista català Gerard Piqué no s'ha pogut aguantar i ha trencat el seu silenci per a denunciar el moment que viu Catalunya sota amenaça constant de l'Estat espanyol. I ho ha fet amb un tuit on enllaça un vídeo de la televisió d'ultradreta Intereconomía. És un fragment d'un programa que suposadament pretén fer humor i riure i el presentador, mentre fa bromes xenòfobes sobre el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, n'ha dit una de ben grossa. Mentre una presentadora parla de les proves militars nuclears que ha dut a terme el país asiàtic, el presentador esclata i diu: "Que Corea del Norte dispare a Barcelona, que ganamos todos...".

Gerard Piqué ha enllaçat el vídeo i s'ha preguntat: "A estos no los vais a visitar no? @guardiacivil" i sense manies enllaçava el perfil oficial de la Guardia Civil. Piqué, de manera indirecta, per tant, no només denuncia l'estat d'excepció encobert que viu Catalunya sinó que també es posiciona a favor del referèndum.

El tuit de Gerard Piqué que mobilitzarà molta gent

Sense dubte, és cabdal que personatges de la fama i l'estima de Gerard Piqué es posicionin a favor del referèndum. De fet, la denúncia de Piqué en aquest tuit, que arribarà a les masses, segur que acabarà per a decantar la decisió de molts indecisos per anar a votar, sigui 'Sí' o 'No', però hi aniran. Amb aquest gest, a més, Piqué ja ha fet més pel referèndum que tota la junta directiva del Barça.





Notícies relacionades