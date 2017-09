La Guàrdia Civil registra diverses dependències de la Generalitat

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 08:40 h

Es produeix dins l'operació contra al referèndum

La Guàrdia Civil s'ha personificat a primera hora d'aquest dimecres a la seu de la Conselleria d'Economia de la Generalitat, la Conselleria d'Exteriors i la de Treball, Afers Socials i Família.

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'entrada al Departament és "una demostració més que hi ha un veritable estat policial" i ha lamentat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que "estem en un estat excepcional fora de qualsevol garantia democràtica" i "lluny de les llibertats fonamentals".



Segons El Matí de Catalunya Ràdio ja hi ha hagut les primeres detencions. Es tracta de Josep Maria Jové, secretari general del Departament. També està detingut un dels màxims col·laboradors d'Oriol Junqueras, Lluís Salvadó, mentre Pere Aragonés està retingut.



A més a més, també l'empresa Indra, el centre de Telecomunicacions i Tecnologies (CTTI) de la Informació de la Generalitat, l'Institut Català de Finances i el Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya per tal de practicar-ne diferents registres. Això es produeix dins l'operació contra el referèndum de l'1-O.



Els agents han entrat uniformats en aquestes tres dependències i en controlen l'accés dels treballadors i on busquen material relacionat amb el referèndum.



Més registres



L'entrada es produeix l'endemà que el cos armat rebés més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Els comisos es van realitzar al llarg del dia a la seu de la firma a Terrassa, principalment, però també van fer inspeccions a Manresa, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona.



Segons el Ministeri de l'Interior, el nombre de certificats de notificació requisats "podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals". Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions.



((SEGUIRÀ AMPLIACIÓ))

