Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 10:00 h

"El govern està fent el que ha de fer i complint la seva obligació, i ho farem fins al final"

17 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres que les detencions que estan tenint lloc a Catalunya de càrrecs del Govern i les entrades de la Guàrdia Civil al Palau de la Generalitat i a les conselleries formen part d'una "operació judicial que es fa per garantir que es compleixi la llei".

"El govern està fent el que ha de fer i complint la seva obligació, i ho farem fins al final", ha afirmat Rajoy, que ha assegurat que el seu executiu està actuant "amb sensatesa, moderació i proporcionalitat".



En aquest sentit, ha afirmat que les detencions i els registres són fruit de "la decisió d'un jutge" i que "qualsevol demòcrata té l'obligació de fer que digui els poders d'estat".



"Lògicament l'Estat ha de reaccionar. Estaven avisats. Sabien que el referèndum no es podia celebrar, i jo com ja he dit demano una rectificació, que tornem a la normalitat i al sentit comú, perquè com ja hem dit el referèndum no es pot celebrar", ha dit.



"Tregui les seves brutes mans de les institucions catalanes"



Ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que ha abandonat l'Hemicicle amb el seu grup després de l'intercanvi de paraules amb Rajoy.



"Avui hem despertat amb la Guàrdia Civil davant de les cases dels nostres amics. Vostè i els seus lacais en aquest moment estan detenint càrrecs electes catalans simplement per les seves idees, li demano i exigeixo que tregui les seves brutes mans de les institucions catalanes", ha dit Rufián, que ha advertit que per cada detingut "hi ha centenars" de persones que estan disposats a respectar el mandat popular.

"Amenaces contra alcaldes"

Per contra, Rajoy, ha demanat que cessin "les amenaces contra alcaldes, regidors, policies locals, persones que no pensin com vostès, perquè ja no estem parlant de dret d'autodeteminació sinó d'atemptats contra els drets individuals". Segons el president espanyol l'executiu català va actuar amb una "extrema gravetat".



"En unes hores van pretendre liquidar la Constitució, l'Estatut, inventar una nova legalitat i una llei de transició passant per sobre de tots els procediments democràtics i els drets de l'oposició", ha dit, però "per sort l'Estat de dret i democràtic seguirà funcionant". "Hem fet el que havíem de fer i el que era la nostra obligació", ha conclòs.

"Estaven avisats"

També en resposta a una pregunta del portaveu del PNB, Rajoy ha afirmat que els membres del Govern de la Generalitat "estaven avisats" i "lògicament l'Estat ha de reaccionar". "Sabien que el referèndum no es podia celebrar, i jo com ja he dit demano una rectificació, que tornem a la normalitat i al sentit comú, perquè com ja hem dit el referèndum no es pot celebrar".

Notícies relacionades