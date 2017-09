ERC y PDeCAT abandonen el Congrés dels Diputats

Els grups d’ERC i PDeCAT han abandonat aquest dimecres el ple del Congrés dels Diputats –on se celebra la sessió de control al govern espanyol- en protesta per les detencions i els registres que estan tenint lloc a Catalunya.Abans de marxar, Gabriel Rufián li ha dit a Rajoy: "Avui hem despertat amb la Guàrdia Civil davant de les cases dels nostres amics. Vostè i els seus lacais en aquest moment estan detenint càrrecs electes catalans simplement per les seves idees, li demano i exigeixo que tregui les seves brutes mans de les institucions catalanes”, i li ha advertit que per cada detingut “hi ha centenars” de persones que estan disposats a respectar el mandat popular.Minuts després, el portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano ha advertit que “Rajoy i Fiscal general de l'estat no són conscients de les profundes ferides que aquest intent d'humilació de la societat catalana provocarà a Catalunya” i ha apuntat que la seva formació es plantejarà el seu futur paper a l'activitat parlamentària. “Aquestes decisions que el govern promou i que volen humiliar la societat catalana només tindran una resposta pacífica, cívica i democràtica per part de la societat catalana en el seu conjunt, s'evidencia que la defensa de la democràcia i de les institucions de Catalunya és la bandera comú de tots els catalans”.