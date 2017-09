Tallen la Via Laietana en un crit per la democràcia davant la conselleria d'Afers Exteriors

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

20 de setembre de 2017, 11.35 h







Dins del tradicional marc de l'ESTUPPIDESA ACOMPPLEXADA de l'esPPanyolisme més ranci i feixista que representa el PP, el PPartit franquista per excel.lència, l' "operació" d'avui aconsegueix una plusmarca d'idiotesa irracional.







NO HO ENTENEU, FRANQUISTES, CRETINS, QUE SI NO HI HA SANG PELS CARRERS - i l'època actual no permet vessar-ne tan fàcilment com quan Franco- LA GENT NO "ESCARMENTA" COM ABANS??







ABANS, ELS FILLS DE PPUTA FRANQUISTES MATAVEN MIITJ DOTZENA DE JOVES -i vells... Llegir més