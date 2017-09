La premsa internacional es fa ressò del operatiu policial a Catalunya

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 11:50 h

"La policia espanyola apunta el Govern català"

La 'BBC', 'Le Monde' o 'Le Figaro' recullen a les seves plataformes digitals els escorcolls, detencions i registres que está fent la Guàrdia Civil a Catalunya.

La cadena també explica que dimarts a la nit la policia espanyola "va descobrir una massa de documents directament relacionats amb el vot prohibit", en relació a la intervenció a l'empresa de distribució postal Unipost de més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. En aquest sentit, detalla que un dels objectius "més importants" per a les autoritats espanyoles és evitar que les paperetes de vot "siguin enviades en primer lloc".



Destaca que "agents de la policia catalana es van enfrontar amb manifestants prosecessionistes que intentaven bloquejar el carrer fora" i publica diverses imatges relacionades. També indica que prop de 200 persones van reunir-se als afores de l'oficina d'Unipost i van col·locar flors als vehicles de policia.





"La policia espanyola apunta el Govern català", "Intervenció policial a les seus de la Generalitat" o "Referèndum a Catalunya: la Guàrdia Civil escorcolla l'executiu separatista" són alguns dels titulars que aquest dimecres al matí es poden llegir a la BBC, Le Figaro i Le Monde, respectivament.El mitjà francés Le Monde explica que "la tensió entre el govern conservador de Mariano Rajoy i l'executiu separatista de Catalunya no afluixa" . En la mateixa línia, la cadena britànica destaca que la Guàrdia Civil "ha detingut un alt funcionari català", en relació a la detenció del secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové.El diari francès afirma que "el separatista executiu català ha decidit organitzar a tota costa un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre, fent cas omís de la prohibició per part del Tribunal Constitucional" i assegura que les recerques i registres de material relacionat amb l'organització del referèndum mitjançant operacions policials "s'han intensificat" des del cap de setmana, amb "la proliferació de les crisis dels materials electorals", incloent-hi cartells i propaganda electoral. L'article recull la confiscació de 45.000 citacions per a les meses.La BBC assegura que la tensió "ja era elevada abans de l'arrest" i recorda que el govern de Catalunya està intentant organitzar el referèndum d'1 d'octubre , davant la "resistència decidida" del govern central "per evitar que continuï avançant".