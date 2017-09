Manifestants intenten impedir la detenció del responsable de Tecnologies de la Informació de la conselleria d'Exteriors

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 13:30 h

S'han viscut moments de tensió amb la Guàrdia Civil quan han intentat evitar que marxés el cotxe que s'enduia Xavi Puig

2 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Després de més de quatre hores d'escorcolls a la conselleria d'Exteriors, la Guardia Civil s'ha emportat Xavi Puig, responsable de l'àrea de Tecnologies de la Informació de la Conselleria d'Exteriors. Una detenció que ha provocat alguns moments de tensió entre els agents i els manifestants que es concentraven a les portes de la seu del govern quan aquests han intentat aturar el cotxe en que s'enduia a Puig.



Manifestants a la Via Laietana eviten que marxi un cotxe de la Guardia Civil © Marina Bou Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes escorcoll, guàrdia civil espanyola, referendum

Notícies relacionades

Entre esbroncades al cos de seguretat espanyol, han acorralat el vehicle i han impedit que avancés per Via Laietana durant diversos minuts. Finalment -amb l'ajuda dels Mossos d'Esquadra, a qui els assistents han titllat entre crits de "traïdors" del poble català- aquest ha pogut marxar a tota pressa. Moments abans, s'havia produit una situació similar quan la policia judicial espanyola ha abandonat l'edifici.Ara mateix, la ciutadania segueix reponent amb actitut pacífica als abusos de poder contra la democràcia del govern espanyol i centenars de persones s'han assegut davant l'últim cotxe de la la Guardia Civil que quedava per marxar de la conselleria d'Exteriors per tal que els agents no es puguin moure de l'indret. Les consignes, crits i càntics a favor de la democràcia i el dret a votar inunden la Via Laietana mentre els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han acudit a la crida de la Guàrdia Civil i han fet una barrera entre el vehicle i els manifestants.Sembla -amb tot- que aquests no tenen cap pressa en acabar amb les mobilitzacions: encara els queden molts càntics a entonar, clavells a llançar i democràcia a defensar.