La Guàrdia Civil troba al voltant de 9 milions de paperetes

Escorcolls a una nau de Bigues i Riells en busca de material pel referèndum

Un desplagament d'agents de la Guàrdia Civil s'ha personat a la nau de Bigues i Riells al Vallès Oriental en busca de material pel referèndum de l'1-O en un matí marcat per les detencions de càrrecs del govern, registres a les conselleries i organismes de la Generalitat i la resposta massiva de la ciutadania.

Un grup de persones concentrades amb estelades davant de la Guàrdia Civil que custodia la nau de Bigues i Riells on s'han trobat paperetes de l'1-O. © Jordi Pujoral Comparteix Tweet

En aquests moments, agents del cos continuen comptabilitzant el material, però fonts policials calculen que s'haurien trobat al voltant de 9 milions de paperetes. Hi ha 8 furgonetes de grans dimensions preparades per carregar tot el material. I a banda i banda del carrer on s'ubica la nau s'hi ha concentrat manifestants a favor del referèndum.



Dos dels detinguts aquest dimecres en l'operació oberta per la Guàrdia Civil estaria vinculat a una nau que conté material electoral, segons han informat fonts policials.

La Guàrdia Civil ha localitzat paperetes per votar al referèndum de l'1 d'octubre en una nau a Bigues i Riells. En aquest recinte hi han trobat paperetes amb les opcions del 'sí' i el 'no' i altre material relacionat amb la convocatòria.Ahir, la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de distribució postal Unipost més de 45.000 notificacions per a les meses electorals.