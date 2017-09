La Policia Nacional entra a la seu de la CUP

Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeig Sant Vicent del Raspeig

20 de setembre de 2017, 15.10 h



Al companys de la CUP:



Un poder estranger, neofeixista i enemic declarat de les nostres llibertats, ens ha tornat a escopir a la cara, i d'aquí no pot passar. És la gota que vessa el vas. Retornem-li l'escopinada en forma de mobilització massiva i permanent.

NO ABANDONEM EL CARRER !!! Els qui per força major haginde deixar-lo, per menjar o descansar, que siguin immediatament substituits per altres tants. El carrer ha de ser nostre, día i nit, des d'aquí fins l'1-O i més enllà si cal.

