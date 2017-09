[EN DIRECTE] La Policia Nacional es presenta a la seu de la CUP

Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeig Sant Vicent del Raspeig

20 de setembre de 2017, 14.56 h



Directe. cat:



Us escric perquè sospito que la recepció de missatges d'El Món està bloquejada i abans que us bloquegin la vostra.



Un poder estranger, neofranquista i enemic declarat de les llibertats dels catalans ha tornat a escopir-nos a la cara. És la gota que fa vessar el got. PROU !! Retornem-los l'escopinada en forma de mobilitzaci´massiva i permanent. NO ABANDONEU EL CARRER !! Que aquells que forçosament hagin de marxar, per menjar o descansar siguin substituits per uns altres... Llegir més