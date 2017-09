Concentracions a diverses ciutats espanyoles contra la repressió de l'Estat a Catalunya

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

20 de setembre de 2017, 17.58 h







#14





"Valenta i heroica" Micaeleta Romualdinya, reina de les MARIcONETES FRANQUISTES ANALFABETES i HISTÈRIQUES: per què no vens tu,valenta a intentar fer-me fora del meu paÍs?







A que no tens allò que tenim els homes i que a tu et varen sortir ATROFIATS, per venir a donar la cara, a parlar-me de TU a TU, mantenit amb accions les teves cantimflescament grotesques paraules de marieta esPPantadissa i cagada a les bragues ??







HUAH HUAH HUAH . . . QUIN PÀNIC QUE T'INSPIRO, PORQUETA !!... Llegir més