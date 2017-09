Resposta massiva dels catalans a Barcelona contra l’ocupació policial de les institucions

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 16:30 h

S'han concentrat davant la conselleria de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda per condemnar les actuacions de la Guàrdia Civil

Els catalans han tornat a respondre amb fermesa i valentia la crida llançada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmniu d’omplir els carrers en contra de la macrooperació de la Guàrdia Civil per enderrocar el referèndum. Milers de persones s’han concentrat al tram de la Rambla Catalunya amb la Gran Via de Barcelona per exigir davant la conselleria de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda respecte a la democràcia i les institucions catalanes. Aquesta cartera ha estat intervinguda aquest matí i el secretari general de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, ha estat detingut.

Entre clavells, pancartes i càntics, els treballadors de la conselleria han pogut sortir de l’edifici gràcies a la ràpida mobilització de voluntaris que els han facilitat un passadís entre la multitut de manifestants. De fet, una de les imatges de la mobilització ha estat la de la complicitat explícita entre ciutadania i treballadors i dirigents del departament, que han llançat ampolles d’aigua als concentrats des del balcó.



L'ambient de reivindicació i protesta s'ha apoderat dels carrers de Barcelona, que avui afronta el dia des de la resposta ciutadana a un acte de repressió que possa Catalunya en estat d'excepció. Els que omplen les places i les avingudes, amb tot, s'han proposat compartir una actitut pacífica i recordar als poders espanyols que "els carrers seran sempre nostres" amb la seva veu com a única arma.



Pancartes i clavells als cotxes de la Guàrdia Civil

Els cotxes de la Guàrdia Civil estacionats davant la conselleria de la Vicepresidència han servit de mural d’expressió per als manifestants que els han omplert de pancartes, adhesius i clavells per mostrar el seu rebuig a l’actuació del cos de seguretat. Algunes persones, fins i tot, s'hi han enfilat per clamar contra la repressió de l'Estat espanyol i han cridat a "fer fora les forces d'ocupació".

D’altra banda, la presència dels Mossos d’esquadra tampoc no ha suscitat gaires simpaties entre els concentrats, que han escridassat els agents i helicòpters que han sobrevolat la mobilització titllant-los de "traïdors".

Gabriel Rufián: “el problema no és només el PP”

El diputat d’ERC al congrés espanyol, Gabriel Rufián, s’ha dirigit als comuns des de la porta de la conselleria de la Vicepresidència per aclarir que “el problema no és només el PP” sinó també C’s, PSOE, el Tribunal Constitucional o la Fiscalia que no entèn que l’1 d’octubre es un dia “pels drets civils de tots els pobles d’Espanya”. Ho ha fet després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, declarés davant els mitjans que segueix concevint el dia del referèndum com "una mobilització".



Rufián també ha aprofitat per parlat amb els manifestants i lloar la seva valentia en defensa de la democràcia: “sou dignes hereus dels vostres avis i pares”, ha dit entre aplaudiments.

