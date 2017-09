Malgrat les detencions, el PSC evita posicionar-se al costat de les institucions catalanes

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 18:35 h

Els alcaldes socialistes del Baix Llobregat demanen solucions polítiques

Els batlles del PSC al Baix Llobregat condemnen els escorcolls i les detencions efectuades per la Guàrdia Civil aquest matí a Catalunya però demanen a Rajoy i Puigdemont avançar per la via del diàleg.

En una declaració conjunta, els alcaldes del PSC del Baix Llobregat han denunciat la macrooperació policial de la Guàrdia Civil i aseguren que “la tensió insostenible que estem vivint és fruit de la manca d’acció política".



El primer secretari del PSC del Baix Llobregat i alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, manifesta que amb aquesta situació "no resoldran el conflicte polític, tot el contrari, contribueixen a dificultar encara més una sortida democràtica i cívica".



Demanen tant a l'Estat com al govern que ara és l'hora de "fer política, aturar la via judicial i retornar a la negociació i al diàleg per avançar". I aposten per una "reforma de la Constitució per impulsar un Estat federal al conjunt d'Espanya", han conclòs en el comunicat.