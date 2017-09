Els 14 detinguts pel setge a l'1-O, sense garanties penals

No hi ha cap vot

Detinguts o ostatges?

1- Juan Manuel Gómez, treballador del Departament d'Economia, acusat dels delictes de sedició i desobediència, segons el seu advocat

2- Josep Maria Jové, secretari de Vicepresidència; haurien registrat casa seva i després hauria estat detingut

3- Josep Lluís Salvadó, secretari d'Hisenda

4- Francesc Sutrias, director general de Patrimoni

5- Josué Sallent, CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació)

6- David Franco, cap de desenvolupament del CTTI

7- David Palanques, responsable de l'oficina tècnica del CTTI

8- Xavier Puig, treballador del Departament d'Afers Exteriors

9- Mercedes Martínez, treballadora del Departament de Vicepresidència

10- Joan Ignasi Sánchez, treballador del Departament de Governació

11- Pau Furriol, vinculat amb una impremta on s'hauria trobat material electoral

12- Josep Massoliver, director de Sistemes de la Fundació PuntCAT. L'han detingut al seu domicili de Girona, han escorcollat el seu domicili i ara el porten a la seu d'aquesta fundació privada

13- Jordi Puigneró, treballador del CTTI.



14- Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana.

Davant de la manca de motius per a les detencions, algunes de les víctimes han declarat l'estat d'habeas corpus, quan es considera que la detenció és il·legal. Es dóna el cas que, quan un detingut ho sol·licita, s'ha d'iniciar un procediment sumari de protecció de drets fonamentals previst per a les detencions que no s'han fet respectant la llei. Un jutge de guàrdia d'incidències independent de la investigació ha de decidir si el jutge que ha ordenat la detenció ho ha fet correctament. Resulta que avui, justament, qui ha de decidir sobre habeas corpus és el mateix jutge que ha ordenat les detencions perquè el de guàrdia està de vacances. No hi ha garanties penals. Això ens condueix a la pregunta, són detencions o ostatges?