Catalanopitecus BCN BCN

20 de setembre de 2017, 20.38 h

N´Alfons Dastis la clava a Bloomberg:



“Esta gente de hecho están adoptando actitudes nazis porque cuelgan posters con las caras de los alcaldes que están resistiendo su llamada a participar en esta farsa [el buti2]” (“These people actually are taking some Nazi attitudes because they are putting up posters with the faces of mayors who are resisting their call to participate in this charade”).



"Dastis dijo que los separatistas están animando a sus seguidores a hostigar a sus opone...