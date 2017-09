[Vídeo] La repassada de Pellicer a Arrimadas en directe a TV3

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

20 de setembre de 2017, 20.43 h





#1





Els intents d'esclarir el tema que he fet fins ara semblarien indicar que no és així . De totes maneres, l'opinió d'Angela Merkel és una opinió de DRETES, sempre desconfiant dels canvis, per molt de progrés que comportin.





No oblidem que la dreta creu més en el capital que no en els pobles i les persones. I que saben que, sense Catalunya, l'estat esPPanyol podria fer fallida i no pagar la seva part corresponent de deute extern, cosa que als ciutadans no els perjudicaria directa... Llegir més