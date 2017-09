Imponent imatge d'unitat: Trias i Bosch visiten la seu de la CUP per mostrar el seu suport

Sort Cat Cat

20 de setembre de 2017, 20.58 h

La veritable societat civil hauria d´organitzar-se per a vigilar que no entrin en cap seu més de la Generalitat. Això implicaria fer guàrdia al carrer per a impedir una nova operació com la d´avui. Ciutadans anònims, amb compromís, per a vetllar per la democràcia. Segur que en trobem milers... Endavant Catalunya, organitzem-nos !