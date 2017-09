Mireu-nos, sortim al carrer sempre que faci falta

Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 05:00 h

Les males veus deien que el poble català no es mobilitzaria quan arribés l'hora de la veritat, allà hi érem

ANÀLISI | Joan Solé @JoanSole_ .- Es van presentar de bon matí a les conselleries, empreses i cases dels qui es pensaven que restarien sols a l'hora de la veritat. Fa temps que fan córrer l'errònia idea que quan la policia arribés els demòcrates s'amagarien. S'equivocaven, els cops d'Estat només tenen una resposta: mobilització al carrer. Per cada detingut, milers de catalans disposats a respondre.

Amb prou feines eren les 9 del matí quan els missatges de whatsapp s'anaven multiplicant amb l'avís sobre la presència d'agents de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia. La fotografia del "ordeno y mando" per frenar el referèndum s'esperava tranquil·la, el típic show mediàtic que per casualitat està ben coordinat amb la posada en marxa de les càmeres que l'enregistraran. Les concentracions espontànies d'aquests últims dies els podia fer pensar amb la trista teoria que redueix les manifestacions independentistes a un suflé, una moda o la coordinació de quatre jubilats de l'ANC. És la consideració del fort que ridiculitza l'adversari. Ahir a Barcelona es va concentrar un ventall tan heterogeni de ciutadans que el caràcter laboral del dia amb prou feines va incidir.

Són Diades Nacionals amb més d'un milió de persones al carrer, no és organització, és passió i devoció per una causa tan noble com la del dret a l'autodeterminació. Un clam trepitjat, judicialitzat i criminalitzat fins al punt que la causa ja no va d'independència, sinó de drets civils: dret a la llibertat de reunió -censura d'actes-, dret a no ser objecte d'ingerències arbitràries -bloqueig de correspondència-, dret a la llibertat de premsa -censurar la publicació de la publicitat institucional de l'1-O-. I després d'aquest despropòsit contra articles de la Declaració dels Drets Humans, esperaven que aquest mateix poble que a les 17:14h de cada 11 de setembre no sortiria al carrer un 20 de setembre a les 9 del matí? Que es plantaria davant la seu de la CUP al migdia per evitar que la Policia Nacional faci un abús de força i sense un ordre judicial entri? Que a altes hores de la nit no seguiria davant el Departament d'Economia? Il·lusos.

Ahir no vàrem viure un Estat de Setge ni un Estat d'Excepció, vam viure l'Estat Espanyol en la seva màxima expressió. No ens vàrem concentrar a la Rambla amb Gran Via, vam viure una festa major. El relat victimista del Gobierno no el compra cap mitjà internacional, és la bota policial trepitjant el coll d'una urna. Tenen por a l'1 d'octubre, no per la participació ni pel ressò internacional que pot tenir. Tenen pànic a un col·legi electoral obert, tremolen davant un sobre amb una papereta i resen perquè no hi hagi una urna. Saben que un sol vot acaba amb el règim oligàrquic i aristocràtic del 78. El mateix que ha dominat l'Estat des que l'Estat és Estat.

