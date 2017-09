Un mosso colpeja amb força un cotxe de la Guardia Civil per evitar que atropelli un manifestant a Bigues i Riells

Última actualització Dimecres, 20 de setembre de 2017 22:15 h

Els Mossos es desmarquen de les actuacions de la Guardia Civil a Twitter

L'estat de setge del Gobierno cap a Catalunya col·loca els Mossos en una delicada situació. Des dels partits i entitats s'ha insistit que no s'ha de confondre l'enemic. La seva presència al carrer ha confós alguns dels concentrats que els recriminaven que estaven al costat equivocat. Des del perfil oficial dels Mossos, s'han fet un parell de piulades per aclarir la seva tasca.

Els Mossos han decidit aclarir què és el que estan fent exactament al carrer. Volen deixar clar que no estan al costat de la Guardia Civil ni que perpetren les seves activitats ni objectius, sinó que la seva tasca és estrictament la de mantenir l'orde públic.Per això han fet els tuits que s'adjunten al final de la notícia.

Un Mosso ha evitat l'atropellament d'un exalcalde

Tal com ha pogut presenciar directe!cat, a Bigues i Riells, on la Guardia Civil ha requisat prop de 10 milions de paperetes, un mosso ha colpejat amb força un dels furgons de la benemèrita per evitar que atropellés un exalcalde d'un poble d'Osona que feia resistència pacífica assegut davant el comboi. Era Toni Iborra, exalcalde d'Alpens. Els Mossos i altres persones han dialogat amb ell fins que ha decidit aixecar-se. Hi ha hagut un moment, però, que el conductor del furgó ha donat gas per amenaçar l'atropellament. Ha estat quan un mosso ha colpejat el capó del cotxe de la Guardia Civil i li ha demanat calma amb la mà i li ha recriminat l'actitud. A més, li ha dit que amb diàleg i paciència solucionarien la situació.

La nostra presència al carrer té com a objectiu garantir la seguretat de tothom i evitar alteracions greus d'ordre públic — Mossos (@mossos) 20 de setembre de 2017

Per evitar q hi pugui haver situacions d desordres amb perill per persones o béns us demanem col·laboració i q seguiu instruccions policials — Mossos (@mossos) 20 de setembre de 2017

