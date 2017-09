Reivindicació i festa, antídots contra l'autoritarisme del govern espanyol

Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 05:00 h

Milers de catalans surten al carrer per condemnar les actuacions de la Guàrdia Civil en un ambient de festa i reivindicació

CRÒNICA | Marina Bou @mrnbou.- Una pantalla projecta la roda de premsa del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, al Col·legi de Periodistes de la Rambla de Barcelona. Parla d’il·legalitats mentre, al carrer, milers de catalans es manifesten pacíficament en contra de l’estat de setge que aquest dimecres ha portat fins al límit la Guàrdia Civil. En un dia únic, de fets extraordinaris, el seu discurs ha estat el de sempre: la celebració del referèndum és il·legal.

Una manifestant ofereix clavells a la resta de concentrats a Barcelona © Marina Bou



Així estaven les banderes de la conselleria de la conselleria de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda © Marina Bou Comparteix Tweet

El govern espanyol ha tornat a girar l'esquena a la realitat catalana, contradient-se fins i tot pel que fa a la legalitat en la qual s'emparen per atacar els drets civils de milions de ciutadans. La llei orgànica aprovada l’any 2005 i vigent actualment deroga l’antic decret amb que el Partit Popular va intentar que la celebració de referèndums fos un delicte i -de fet- el mandat actual marca que la seva convocatòria “no és una conducta amb suficient entitat penal" per considerar-ho. Així ho va avalar el 2011 el mateix Tribunal Constitucional ja corromput aleshores pels poders polítics espanyols.

Els mateixos poders que han volgut aplicar per la porta del darrere i sense passar pel Senat l’article 155 de la Constitució espanyola, ni tan sols desenvolupat en una llei orgànica però que ha servit al govern de Rajoy per creure’s amb dret d'atacar les institucions públiques i càrrecs electes a Catalunya. I també s'han atrevit amb Europa, anant en contra de l’article 49 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que afirma que cap persona pot ser condemnada per una acció que no constitueixi una infracció segons la llei nacional o internacional.



Escorcolls, detencions, censura… A tot això s’han enfrontat els catalans i a tot això han contestat aquest dimecres amb flors, somriures i música en una jornada que els ha mantingut al carrer durant més de dotze hores seguides. Ha estat la seva única força, plantar-se davant la porta de la conselleria de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i cridar a l’uníson que votaran. Els ciutadans s’han avançat a una mobilització organitzada en temps rècord per l’ANC i Òmnium i han convertit el centre de Barcelona en una festa per la democràcia. Una celebració reivindicativa que no ha parat de sumar participants.

Uns s’han encarregat de dur la música -eclipsada més tard pels artistes que han amenitzat els manifestants a l’escenari oficial-, altres han repartit clavells, han aixecat castells o han corejat consignes i càntics contra l’autoritarisme demostrat per l’estat espanyol. El "Passiu-ho bé" de La Trinca ha compartit cartell amb l'Estaca de Lluís Llach i la solemnitat d'Els Segadors i -com s'han encarregat de repetir els manifestants- s'ha reafirmat que "els carrers seran sempre nostres".



Totes i cadascuna de les persones que s'han atansat aquest dimecres a la intersecció de la Gran Via amb la Rambla de Barcelona han pintat els somriures d'una revolució, però també tots han coincidit que gran part del protagonisme el mereixen els voluntaris: han estat ells qui els ha proveït de menjar i aigua per a que aguantessin ferms davant la porta de la conselleria i ells qui han facilitat l’arribada de la plana política sobiranista al complet obrint-los un passadís entre els assistents. Diputats al Parlament de Catalunya d’ERC, PDeCAT i CUP han volgut acompanyar el poble en un dia en que la unitat dels partits independentistes ha estat més visible que mai i en que molts dels concentrats als carrers han trobat a faltar la presència de l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona. Amb tot, avui no era dia de foto per als polítics, que han decidit cedir un cop més als ciutadans la responsabilitat de fer possible la celebració del referèndum: “potser avui ens han pres nou milions de paperetes però, quants de vosaltres esteu disposats a imprimir-les?”, han cridat els impulsors de la manifestació.



“Esto con Franco sí pasaba”

Els cotxes que la Guàrdia Civil tenia estacionats des d’aquest matí davant la conselleria de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda també han servit als concentrats per manifestar la seva repulsa a les actuacions del cos de seguretat espanyol i -de fet- s’han convertit en faristols improvisats des dels que alguns han entonat les consignes més contundents de la manifestació. Els agents espanyols han suscitat les xiulades i esbroncades més ensordidores quan es deixaven veure a les portes de la conselleria i han hagut d’enfrontar-se a frases tan colpidores com “esto con Franco sí pasaba”. Els manifestants, a més, han omplert els vehicles de la Guàrdia Civil amb adhesius i cartells demanant la celebració del referèndum de l’1 d’octubre.

En un dia en que els Mossos d’Esquadra han acompanyat els cossos de seguretat espanyols, la ciutadania no s’ha pogut estar de recuperar antigues consignes per tal de reprotxar-los que no hagin estat “al costat del poble”. Amb tot, els amfitrions de la manifestació han recordat que encapçalen una mobilització pacífica i han instat els assistents a “desemmascarar” aquells que usin la violència contra la policia.



Potser per això l'humor ha acabat apoderant-se de la reivindicació quan els manifestants han apropat fins la porta de la conselleria un matalàs entre crits de "aquesta nit, la passareu aquí". Ha arribat la mitjanit i la Guàrdia Civil ha marxat, però la conselleria ha anat al llit amb la bandera espanyola recaragolada en un màstil del que sí onejaba la senyera.

