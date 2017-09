Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 11:40 h

El líder de Ciudadanos assegura que "no podem seguir amb gent amenaçada"

5 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat aquest dijous al president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que "pari aquesta bogeria" del referèndum de l'1 d'octubre perquè mentre no ho faci no serà un interlocutor vàlid per al Govern central. Segons Rivera, el diàleg podria produir-se després d'unes eleccions autonòmiques.

"Li demano per enèsima vegada que pari aquesta bogeria; no podem seguir amb gent amenaçada, amb coaccions, amb policies entrant en les institucions (catalanes) perquè es cometen delictes", ha declarat en una entrevista en la cadena SER.



Rivera ha expressat la seva preocupació perquè considera que els dirigents independentistes volen "tirar a tots" els catalans "per un precipici" i "de moment" no sembla que cap d'ells estigui disposat a "parar el cop" i parlar.



En la seva opinió, l'únic que pot propiciar un canvi és Puigdemont. "Si diu que desconvoquen el referèndum i deixen de cometre presumptes delictes, hi ha espai per a la política i el diàleg", ha afirmat, afegint que ara com ara el PDeCAT i ERC estan fora de la democràcia i de la Constitució.

Notícies relacionades