Guardiola ha recordat que el que passa a Catalunya "no va d'independència, sinó de democràcia" i ha deixat clar que "estem en bones mans pel que fa a la gent que ens lidera i faran el que el poble demana".

En ser preguntat per la situació que es va viure ahir a Catalunya, el tècnic ha remarcat que "el poble ha demostrat un gran civisme una altra vegada. En aquestes situacions no és fàcil controlar-se, i ho han fet".

En la roda de premsa posterior al partit entre el seu equip, el Manchester City, i el West Bromwich Albion, Pep Guardiola ha manifestat el seu desig d'anar a votar l'1-O: "Com diu el president Puigdemont, anirem tots amb una papereta a intentar votar".

