Capten Albert Rivera fent un gest burlesc contra ERC al Congreso

alberto granollers granollers

21 de setembre de 2017, 14.40 h

HABLAND CLARO; i para que te enteres.

Para ser respetado primero hay que respetar.

No aplaudo ni lo hare nunca a quien no lo hace



espero que todo y a todos nos vaya bien

te deseo lo mejor

espero que te comportes como no has hecho hasta ahora



yo estaba en apais civilizado.

tu y los tuyos lo estas destrozando



ENTRA EN RAZON; COÑOOOOO!