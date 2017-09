Arc de Triomf es comença a omplir de manifestants

Entre els manifestants, de diferents orígens i edats, regna la indignació per l'actuació del govern espanyol, i anhel de llibertat.

La concentració és ni més ni menys per reclamar la llibertat de tots els càrrecs detinguts aquest dimecres en l'operatiu contra l'1-0.

Desenes de persones s'han començat a concentrar aquest dijous al matí davant el Palau de Justícia de Barcelona, al passeig Lluís Companys, una hora abans de la mobilització convocada per les entitats a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

