Un club de fans de Rajoy vol el referèndum

En el web marianorajoy.cat es pot trobar la rèplica de la pàgina institucional del referèndum, la mateixa que la Guardia Civil va tancar per ordre judicial.La revolta catalana té una arma molt potent, el somriure. Ahir ho vàrem comprovar quan milers de persones es varen concentrar en defensa del referèndum amb serenitat, compromís i unitat. La independència és una festa, un club de fans de Rajoy ho sap i per això ara promocionen el referèndum mitjançant el seu web.

