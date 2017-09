Segons Iceta és "lògic" que aquesta gent que vol el referèndum de l'1 d'octubre reaccioni: "l'obstacle a l'organització mereix una resposta, som dins la normalitat". El socialista, a més, considera que aquesta reacció no ha de "molestar", "espantar" ni "sorprendre" a ningú, ja que és un objectiu que "desitgen".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal