El PP de Madrid assenyala els regidors d'Ahora Podemos que donen suport a l'1-O

No te pierdas estas fotos!! La mitad de la plantilla de concejales de Carmena, ayer en la concentración ilegal apoyando al independentismo. pic.twitter.com/UClp9HLrjc

Entre els asssistents hi havia Cecilia Mayer, Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, Paco Pérez i Esther Gómez, Yolanda Rodríguez i Jorge García Castaño. Tots ells regidors d'Ahora Madrid.

El Grup dels Populars a Madrid ha fet públiques via Twitter quatre fotografies en les quals es veuen diferents regidors d'Ahora Podemos de l'Ajuntament de Madrid que van assistir aquest dimecres a la concentració de Sol en suport al referèndum.

