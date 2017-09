Joan Giner i David Fernández criden a la vaga general

Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 16:15 h

Personalitats independentistes animen els estudiants a deixar les aules i sortir als carrers

Després de la resposta espontània i massiva d'ahir en protesta a la macrooperació policial de la Guàrdia Civil a Catalunya, avui, les concentracions seguien arreu del territori amb especial protagonisme a les facultats i universitats del país.

L'acte central de campanya Referèndum és democracia s'ha celebrat a la Plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Centenars de persones s'han concentrat en protesta a l'estat de setge i atentes als parlaments de les personalitats que hi participaven.



David Fernández, de la CUP, ha cridat a la "vaga general política i social" davant la situació d'excepció i ha recordat que, davant l'amenaça "no tenim por a les seves presons, jutges, ni militars". L'exportaveu de la CUP ha animat els estudiants a la "desobediència pacífica" perquè "el moviment estudiantil ha sigut i ha de ser el pioner" en qualsevol moviment social". I ha manifestat que estan al costat dels detinguts ahir per la Guàrdia Civil.



Joan Giner, diputat al Parlament per CSQP, seguint la línia de Fernández, ha apostat per una vaga general en resposta a la repressió de l'Estat que "és cec, sord i mud amb Catalunya". El diputat també ha animat els estudiants a la mobilització pacífica i ha llançat un missatge al professorat: " les millors classes estan al carrer".



Neus Lloveras, presidenta de l'Associació de Municipis per Catalunya (AMI), ha anunciat que avui ha rebut una querella de la Fiscalia per "incitar als més de 700 alcaldes a fer i signar el decret del referèndum". La presidenta ha titllat "d'indignes" els registres i les detencions d'ahir per part de la Guàrdia Civil perquè "la societat catalana no ens ho mereixem". En clau política, ha recordat que "no hi ha colors, hi ha persones que lluiten pel sí".



També en representació municipal, ha parlat Elvira Vila, tinent d'alcalde a Cerdanyola, que ha sentenciat que "el dia 1-O es votarà" i ha recordat als alcaldes contraris a obrir les escoles que no "enganyin" la població.



Josep Maria Terricabras, eurodiputat d'ERC, ha demanat "intel·ligència" en les protestes per poder "acabar amb la repressió i el franquisme".

