Milers de persones s'han concentrat a partir de les dotze del migdia al Passeig de Lluís Companys de Barcelona, davant de la seu del TSJC per demanar la llibertat de tots els detinguts.

El coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, s'ha dirigit al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, des de l'escenari instal·lat davant del TSJC durant la mobilització permanent per demanar l'alliberament dels detinguts pel referèndum: "Rajoy, ens veiem l'1-O, [vostè] no sobreviurà a la força d'un poble unit, alegre i combatiu".

COMENTARIS

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal