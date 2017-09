Puigdemont demana a Europa que intervingui a Catalunya

"Crec que el govern espanyol ha violat la carta europea de drets fonamentals. La UE en sí mateixa es va construir segons aquests valors", recorda Puigdemont. Segons ell, "com a estat membre, Espanya ho hauria de respectar i, si no ho fa, la Comissió Europea té el deure d'intervenir".

El president de la Generalitat afirma que "una democràcia saludable necessita diàleg per tal d'evolucionar". "Però en comptes d'implicar-se en converses, el govern espanyol ha optat per la policia i els jutges, portant-nos més enllà dels límits del que es considera una democràcia respectable", diu.

En el text, Puigdemont diu que les reivindicacions dels catalans no són "sobre la independència" sinó sobre "drets civils fonamentals i el dret universal a l'autodeterminació". "Els valors europeus, els drets civils, la llibertat d'expressió, la d'informació i la de reunió estan sent violats pel govern central", afirma.

