[Vídeo] Un Mosso s'emociona parlant amb una manifestant davant del TSJC

Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 18:15 h

Els Bombers afirmen que els funcionaris "no tenen por"

Gerard Sesé @gerardsese - Poc després de les 12 del migdia, quan la gent omplia tot el Passeig Lluís Companys de Barcelona, davant la seu del TSJC per a demanar la llibertat dels detinguts durant l'operació d'ahir per part de la Guarda Civil, una dona mantenia una llarga conversa amb un Mosso d'Esquadra. El cos català havia custodiat l'entrada del tribunal per evitar incidents.

Després que la conversa acabés, la dona ha explicat a directe!cat què s'han dit. La manifestant independentista ha relatat que l'agent li ha explicat que els detinguts no estaven dins les dependències del TSJC. La dona li ha agraït la tasca del cos català durant aquest agost després dels atemptats a Barcelona i Cambrils. Llavors, tal com explica, el Mosso estava emocionat.El paper dels Mossos és complicat i delicat. De moment, estan mantenint un paper molt neutre. De fet, ahir explicàvem com un mosso es va encarar amb la Guardia Civil per evitar que atropellés un manifestant.Bombers de Barcelona i de Catalunya han assegurat que no tenen por davant la situació de setge que viu Catalunya. També han dit que els Mossos tenen una situació més delicada perquè depenen dels jutges i no de la Generalitat.