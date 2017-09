Ja es pot consultar la mesa on t'ha tocar votar

Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 17:35 h

Puigdemont publica l'enllaç

Ja és una realitat. La web del referèndum ha afegit una pestanya que hi diu: "on votar". Allà un cop s'introdueix el DNI, la data de naixement i el codi postal, apareix el nom del centre, l'adreça, el districte, la secció i la mesa.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de setembre de 2017

A més, el sistema funciona via empadronament. Si el DNI amb el qual fas la consulta té una adreça que no es correspon amb el padró, no la detecta. Fet que es podrà votar allà on s'estigui empadronat malgrat que el DNI hi posi una altra adreça. A diferència del 9N, per tant, hi ha cens.