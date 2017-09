[Vídeo] El cop d'estat aconsegueix convertir en independentista l'espanyolista més recalcitrant

Última actualització Dijous, 21 de setembre de 2017 19:05 h

Jose Bou un ciutadà de fill franquista i del Reial Madrid explica per què s'ha fet independentista

4 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese - Un jove que durant tota la vida s'ha sentit espanyolista, del Reial Madrid, seguidor de la selecció espanyola, fill d'un home d'Alianza Popular i que ha viatjat per arreu d'Espanya per motius de feina i també per a visitar familiars, a Extremadura, s'ha gravat explicant perquè s'ha fet independentista. Ho ha fet a títol personal al seu perfil de Facebook i el vídeo ja s'ha fet viral.

Jose Bou, que pel to, per l'estètica i pel que explica de la seva família, és el perfil que, a priori, no s'hauria de sentir independentista sinó més aviat partidari que Catalunya segueixi dins d'Espanya. Abans sí que creia, però Bou ha canviat de parer i explica per què: està indignat amb l'actuació de la Guardia Civil, del Gobierno de Mariano Rajoy, per treballar molt i pagar molt a l'Estat via impostos. Recorda que Espanya té una fundació franquista que és legal, descriu al PP i al PSOE com "la mateixa merda".

Recorda que no li agraden les sardanes, que no ha anat mai a veure castells, però que "ja està bé" perquè la gent vol votar. Acaba reflexionant: "no ho faig per ideologia catalanista, si no és que jo visc aquí". El vídeo, no té cap pèrdua i podria fer canviar definitivament d'opinió molta gent que mai s'hagués imaginat que podria arribar a dubtar.





Notícies relacionades