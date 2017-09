Els estudiants demostren que no fallaran al procès

Personalitats independentistes criden a la vaga general



Joan Giner, diputat de CSQP, i David Fernández, de la CUP, han fet una crida a la vaga general. En el seu discurs, l'exportaveu de la CUP, ha animat els estudiants a la "desobediència pacífica" perquè "el moviment estudiantil ha sigut i ha de ser el pioner" en qualsevol moviment social. I els hi ha recordat que "són els imprescindibles" per aturar "aquest cop d'estat". Fernández, també ha volgut mostrar el seu suport als detinguts ahir per la Guàrdia Civil i ha deixat clar que davant l'amenaça "no tenim por a les seves presons, jutges ni militars".



Per la seva part, Joan Giner, ha recordat que el moviment estudiantil va ser avantguarda en les protestes contra el Pla Bolonya, i que ara pot ser-ho davant la repressió de l'Estat que "és cec, sord i mud amb Catalunya". El diputat també ha animat els estudiants a la mobilització pacífica i ha llançat un missatge al professorat: "les millors classes estan al carrer".



El municipalisme, peça fonamental de l'1-O



Era el torn de Neus Lloveras, presidenta de l'Associació de Municipis per Catalunya (AMI), que ha anunciat que avui ha rebut una querella de la Fiscalia per "incitar als més de 700 alcaldes a fer i signar el decret del referèndum". La presidenta s'ha referit als registres i detencions d'ahir per part de la Guàrdia Civil com actes "indignes" que "la societat catalana no ens mereixem". En clau política, ha recordat també que "no hi ha colors, hi ha persones que lluiten pel sí".







Els estudiants se sumen a les protestes







En el moment final dels parlaments, un organitzador ha pujat una urna sobre l'escenari i unes deu persones, en representació de diversos col·lectius de la universitat com professors, estudiants, administratius, sindicats i catedràtics, han pujat un a un i han dipositat una papereta dins l'urna per "una república feminista", "una república lliure", "un país millor pels meus fills i per vosaltres". El moviment estudiantil i juvenil és la peça clau de tota revolució, i així s'ha manifestat i demostrat en la concentració d'avui a la UAB. També a les d'arreu del territori com a la Universitat de Lleida, Girona i Barcelona. Després de l'actuació de la Guàrdia Civil, els moviments socials de les universitats van emetre un comunicat condemnant els actes de l'Estat i a favor de la celebració d'un referèndum "com a única via possible per a l'enteniment, la cohesió social i la cultura de la pau".

Sobre l'escenari, la representació de la urna ha donat pas a un dels moments més emotius de la jornada quan ha sonat Els Segadors i milers de punys s'han alçat de forma unànime i el cant de tots ha esdevingut una sola veu.



També en representació municipal, ha parlat Elvira Vila, tinent d'alcalde a Cerdanyola, que ha sentenciat que "el dia 1-O es votarà" i ha recordat als alcaldes contraris a obrir escoles que no "enganyin" la població.

Josep Maria Terricabras, eurodiputat d'ERC, ha demanat "intel·ligència" en les protestes per poder "acabar amb la repressió i el franquisme" de l'Estat. I ha expressat la seva voluntat perquè en la nova república "la recerca, la formació professional i la cultura" siguin prioritats".