L'ANC demana a la gent que es prepari per a passar la nit al TSJC

Envien un mail on reclamen que la gent hi accedeixi esglaonadament

La concentració que s'ha convocat avui a les 12 del migdia i que encara dura es preveu llarga. La intenció és no aturar-la fins que quedin en llibertat tots els detinguts que van quedar ahir sota disposició judicial després de l'operació de la Guardia Civil a Catalunya anomenada Anubis.

La gent ha col·lapsat el Passeig Lluís Companys aquest matí i durant la tarda. Ara, l'ANC a través d'un e-mail ha recordat que la convocatòria no s'aturarà "fins que no alliberin els detinguts". En aquest sentit, l'ANC explica que "segons els pronòstics que tenim, comportarà segurament que haurem de passar la nit concentrats". D'aquesta manera demana que la gent vagi "esglaonadament i aquells que pugueu, preparats per passar la nit" per "defensar les nostres institucions i garantir la llibertat del nostre país".De moment, a pocs minuts de les vuit de la tarda, una camioneta ha portat begudes i menjar als concentrats.